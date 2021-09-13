سیاسة

الجيش السوري يجدد قصفه الصاروخي على ريفي أدلب وحماة

author_image سوار أحمد
سوریا الجيش السوري قصف بري ادلب حماة

أربيل (كوردستان 24)- قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الاثنين، ان الجيش السوري جدد القصف البري ريفي حماة وإدلب.

وذكر المرصد ان القصف تجدد صباح اليوم حيث سقطت قذائف صاروخية على مناطق في خربة الناقوس بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، ومناطق أخرى في الفطيرة وفليفل والبارة وكنصفرة وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وشنت طائرات حربية روسية يوم أمس الأحد، غارات على منطقة "بوتين-أردوغان"، حيث قصفت محيط بلدة كنصفرة بريف إدلب الجنوبي، ومحور الشيخ سلمان وبالقرب من مدينة دارة عزة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
على صعيد متصل، قصفت قوات النظام البرية محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، محيط بلدة معربليت ومحاور سراقب في ريف إدلب، وقرية قليدين في سهل الغاب بريف حماة الشمالي.

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