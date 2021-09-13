سیاسة

العراق: الموافقة على عودة 30 ألف من مسلحي الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم

نأمل من الحكومة حل مشكلة المتبقين من المفسوخة عقودهم
author_image آريان ابراهيم شوكت
الموافقة على عودة 30 ألف من مسلحي الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم
الموافقة على عودة 30 ألف من مسلحي الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم
العراق

أربيل (كوردستان 24)- في مؤتمر صحفي أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الاثنين،13 أيلول 2021 أنه "حصلنا على الموافقة بالعودة لـ 30 الف من المفسوخة عقودهم ضمن تخصيصات هيئة الحشد ومساعي إعادة المفسوخة عقودهم بدأت منذ عهد الشهيد المهندس".


واضاف، الفياض ان" البرلمان لم يخصص اي أموال للمفسوخة عقودهم لحسابات سياسية و تمكنا من الموافقة على استيعاب 30 الفا من المفسوخة عقودهم". واشار رئيس هيئة الحشد الشعبي الى،

ان"اولوية العودة ستكون للجرحى من أبناء المفسوخة عقودهم و سنشرع بتشكيل اللجان لانجاز عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي". وتابع الفياض: "نأمل من الحكومة حل مشكلة المتبقين من المفسوخة عقودهم وسنشرع فورا باجراءات إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد.

الموافقة على عودة 30 ألف من مسلحي الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم
الموافقة على عودة 30 ألف من مسلحي الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم

 

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