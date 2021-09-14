سیاسة

واشنطن: الولايات المتحدة أنجزت أحد أكبر الجسور الجوية في التاريخ

author_image آريان ابراهيم شوكت
واشنطن: الولايات المتحدة أنجزت أحد أكبر الجسور الجوية في التاريخ
واشنطن: الولايات المتحدة أنجزت أحد أكبر الجسور الجوية في التاريخ
العالم

أربيل (كوردستان 24)-  أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء 14 أيلول سبتمبر 2021 أن الولايات المتحدة الامريكية قد أنجزت أحد أكبر الجسور الجوية في التاريخ وقامت باجلاء 124 ألف شخص من أفغانستان إلى بر الأمان.

وقال برايس ، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية ، إن الدبلوماسيين والعسكريين ومسؤولي الاستخبارات انجزوا الاجلاء من أفغانستان في ظل أصعب الظروف.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت، في وقت سابق أنها لا تريد وجودا عسكريا أمريكيا في أفغانستان بعد 31 أغسطس، محذرة من أنه ستكون هناك "عواقب" إذا بقيت الولايات المتحدة لفترة أطول.

وفي تصريحات أمام اجتماع طارئ لمجموعة السبع، قال الرئيس جو بايدن إن التهديد الذي تتعرض له القوات الأمريكية في كابول كان أحد الأسباب الرئيسية لتمسكه بنهاية شهر أغسطس كموعد نهائي للانسحاب.

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