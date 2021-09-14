الصدر يغازل الجيش ويعوّل عليه في حماية مراكز الاقتراع و"نصرة الإصلاح"

أربيل (كوردستان 24)- قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الثلاثاء إن الجيش "ملزم" بحماية مراكز الاقتراع والتصويت بـ"شفافية" في الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وفي بيان نشره على منصاته الرقمية وغازل فيه الجيش، قال الصدر "بعد أن استعاد جيش العراق هيبته في استرجاع ما باعه الفاسدون بأفعالهم الرعناء... وبعد إبعاد شبح التدخلات الحزبية والطائفية والقومية والميليشاوية عنهم.. فهم اليوم القوة الأمنية الأقوى والأهم".

وأعرب الصدر عن اعتقاده بأن الجنود العراقيين "قادرون على حماية العراق من الداخل والخارج، وخصوصاً بعد اضمحلال التدخلات الخارجية والداخلية في عملهم".

وتابع الصدر "نحن مقبلون على عملية ديمقراطية انتخابية (سيدلي أفراد الجيش) من خلالها بأصواتهم بشفافية وبلا ضغوطات سياسية".

وقال إن الجيش العراقي ملزم بـ"حماية المراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع من الحرق والفساد والتصرفات الصبيانية وغيرها".

وتابع "وإننا ملزمون باحترامهم ودعمهم والسعي لتقويتهم والمطالبة بحقوقهم... وإنني على يقين بأنهم سينصرون الإصلاح من أجل وطنهم وشعبهم".

والإصلاح هو الشعار الذي يستند عليه الصدر وتحالف سائرون الذي يدعمه في الانتخابات المقبلة.

وسبق أن انسحب الصدر من الانتخابات لكنه تراجع لاحقاً.