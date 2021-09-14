ثقافة وفنون

قراءة في كتاب" الانتخابات... الافق الهادئة للسلطة"

يتناول الكتاب في جزئه الاخير الدوائر الانتخابية في اقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم
author_image آريان ابراهيم شوكت
قراءة في كتاب" الانتخابات... الافق الهادئة للسلطة"
قراءة في كتاب" الانتخابات... الافق الهادئة للسلطة"
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)-  صدر مؤخرا الى القراء عن دار (أحمدي خاني) للطباعة والنشر الجزء الاول من كتاب " الانتخابات... الافق الهادئة للسلطة" للمؤلف هاوار محمد يوسف.

ويتناول المؤلف في كتابه عملية الانتخابات في اقليم كوردستان والعراق مقسما كتابه الى 9 أقسام رئيسية بحيث ألقى الضوء بشكل مفصل وتحليلي على كل أجزاء الكتاب بما تناوله الكاتب من موضوعات مهمة. وصدر الكتاب عن دار (أحمدي خاني) للطباعة و النشر وتم طبع ألف نسخة من الكتاب.

ويتناول الكتاب بشكل دقيق ومفصل عملية الانتخابات في العراق والانظمة المتبعة في العملية الانتخابية والدوائر الانتخابية وكيفية توزيع هذه الدوائر على مناطق العراق المتعددة والفرق بين النظام الانتخابي السابق والنظام الحالي المتبع في الانتخابات المقبلة وتأثير هذا التغيير على مجمل العملية السياسية في العراق وكل ذلك في كل قسم وجزء من أجزاء الكتاب.

كما يتناول كتاب " الانتخابات... الافق الهادئة للسلطة" مسألة تمثيل الكيانات السياسية  من حيث الحقوق والواجبات وكيفية اعطاء الثقة للكيانات السياسية في انتخابات اقليم كوردستان اضافة الى تناول مسألة الشكاوى الانتخابية وآلية تسجيل الشكوى في انتخابات مجلس النواب العراقي والحديث عن الاجهزة المستخدمة في الانتخابات وآلية القيام بالحملة الانتخابية.

يذكر ان الكتاب يتناول في جزئه الاخير الدوائر الانتخابية في اقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم ( المناطق المتنازع عليها) .

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