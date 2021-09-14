مسرور بارزاني يعرب عن سروره لتحويل سوران الى ادارة مستقلة

أربيل (كوردستان 24)- في منشور عبر حسابه الخاص في انستجرام أعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني عن فرحه وسروره بمناسبة تحويل سوران الى ادارة مستقلة وتعين هلكورد نجيب مشرفا على ادارة سوران مؤكدا ان تأريخ منطقة سوران حافلة بالنضال وتقديم التضحيات لكوردستان.

واضاف مسرور بارزاني في منشوره" انه بتحويل سوران الى ادارة مستقلة ستسفر هذه الخطوة عن انتعاش القطاع الاقتصادي في سوران خاصة قطاع السياحة وتوفير فرص العمل للمواطنين والتقليل من الروتين اليومي في الدوائر".

يذكر انه في وقت سابق وقع مسرور بارزاني مرسوم تحويل كل من قضاءي سوران وزاخو الى ادارتين مستقلتين، فيما وجه الجهات المختصة والمعنية في الاقليم لاجراء مايلزم وتطبيق القرار.

وتتمتع الأدارات المستقلة في اقليم كوردستان بسلطات أوسع وتمتلك المديريات العامة لجميع الدوائر الخدمية من أجل تخفيف الضغط وتقليل الازدحامات على مراكز المحافظات. وسوران منطقة سياحية وتجارية واثرية، تبعد 110 كيلو مترا عن مدينة اربيل، ويضم قضاء سوران أربع نواحي هي ناحية خليفان وناحية سيدكان وناحية ديانا وناحية سرشمة، وقرابة 346 قرية.

ويبلغ تعداد سكان القضاء أكثر من 330 الف نسمة حاليا، وسوران هي مركز القضاء والتي شهدت تطورا كبيرا بعد ان استقر فيها الآف العوائل العائدة إلى كوردستان عقب مرور سنين طويلة على هجرتهم إلى ايران والدول المجاورة.

تحولت هذه المنطقة إلى قضاء بين عامي 1980 ـ 1981 وأطلق عليها تسمية قضاء الصديق، لكنها لم تلبث أن عادت الى تسميتها القديمة سوران، إثر انتفاضة عام 1991.