سیاسة

انتخابات تشرين.. "الدائرة المختلطة" تشعل منافسة محتدمة بين قوميات كركوك

"الموقف الكوردي بحاجة إلى تعزيز جبهته من خلال مشاركة فاعلة للمواطنين الكورد"
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کوردستان انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- يتنافس مرشحو القوميات الثلاث (الكورد والعرب والتركمان) على الدائرة الثانية في الانتخابات للفوز بأربعة مقاعد في البرلمان العراقي.

ويقول مرشحو الحزب الديمقراطي الكوردستاني إنه ما لم يشارك الكورد بكثافة في الدائرة الثانية، فسيشكل ذلك خطراً على الموقف الكوردي.

وتؤكد مرشحة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نجوى حميد كاكيي لكوردستان 24 "إذا لم يفز الكورد بأي مقعد في الدائرة الانتخابية الثانية فإن ذلك سيخفض عدد المقاعد بشكل عام".

وأشارت إلى أن الموقف الكوردي بحاجة إلى تعزيز جبهته من خلال مشاركة فاعلة للمواطنين الكورد في الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وتعرف الدائرة الثانية باسم "الدائرة المختلطة" حيث يشارك المرشحون الكورد والعرب والتركمان للفوز بمقاعدها في الانتخابات المقبلة.

ويتوقع ناخبون كورد وجود فرصة لفوز إحدى المرشحات الكورديات بنظام الكوتا، وأشاروا أيضاً إلى أن للكورد حضوراً في تلك الدائرة.

من سوران كامران

 

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