الكاظمي لأبو الغيط: العراق ماض في علاقاته الخارجية بالحوار لا القطيعة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء إن بلاده ماضية في علاقاتها الخارجية عبر تغليب لغة الحوار بدلاً من القطيعة.

وأدلى الكاظمي بهذه التصريحات خلال لقائه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وفقاً لبيان أصدره مكتبه وتلقت كوردستان 24 نسخة منه.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا "القضايا الراهنة على الساحتين العربية والإقليمية وعموم الأوضاع في البلدان العربية وآخر تطوّرات القضية الفلسطينية ودور الجامعة العربية في تعزيز المسار الإيجابي ضمن هذه الملفات".

وأشار الكاظمي "إلى الدور الذي تقوم به الجامعة العربية في تقريب وجهات النظر وتقليل التوترات وفي تعزيز الحضور العربي في العراق الأمر الذي يحظى بتجاوب شعبي وسياسي".

وقال إن "العراق سائر في علاقاته الخارجية على نهج تغليب الحوار محل القطيعة والتصادم"، مؤكداً أن "العراق يرى ضرورة اعتماد الدول العربية على نفسها، والانفتاح على تبادل وجهات النظر بين الأشقاء".

وأشاد أبو الغيط بعودة العراق للاضطلاع بدوره الإقليمي والعربي، وعدّ ذلك "عودة مظفرة لها انعكاساتها الإيجابية على عموم الملفات الإقليمية والعربية".