ماكرون يلتقي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد غداً

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية الثلاثاء أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيزور باريس الأربعاء للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب الوكالة فإن الجانبين سيناقشان "علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين وعددا من القضايا والمستجدات في المنطقة".

ومن المتوقع أن يتناول البحث كذلك الوضع في أفغانستان، ولا سيما أن الإمارات وسائر دول الخليج كانت بمثابة مراكز توقف لرحلات إجلاء الأجانب والأفغان الذين كانوا يحاولون الفرار من أفغانستان منذ سيطرة طالبان عليها.