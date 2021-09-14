أمن

قصف جوي يستهدف الحشد الشعبي عند حدود سوريا

وقع القصف قرب بلدة القائم المتاخمة لمنطقة البوكمال على الجانب الآخر من سوريا.
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق الأنبار القائم الحشد الشعبي

أربيل (كوردستان 24)- قالت مصادر محلية في محافظة الأنبار مساء الثلاثاء إن قصفاً جوياً استهدف ما لا يقل عن مركبتين للحشد الشعبي عند الحدود العراقية السورية.

وقالت المصادر لكوردستان 24، إن القصف الجوي "كان مجهول المصدر"، مشيرة إلى أنه وقع قرب بلدة القائم المتاخمة لمنطقة البوكمال على الجانب الآخر من سوريا.

ولم يتسن معرفة فيما لو كان القصف قد أوقع إصابات.

ورجح أحد المصادر أن يكون القصف قد نُفذ بطائرة بدون طيّار.

وسبق أن تعرضت فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي لضربات جوية مماثلة ولا سيما تلك التي تصفها الحكومة العراقية بالجماعات الخارجة على القانون.

 

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