واشنطن تجدد دعمها للحوار الكوردي - الكوردي في روجافا

أربيل (كوردستان 24)- دعت الولايات المتحدة الأطراف الكوردية في روجافا إلى البدء بمفاوضات مباشرة لإنهاء الخلافات المستمرة منذ سنوات.

وقال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود إن واشنطن تدعم حواراً كوردياً – كوردياً في شمال شرق سوريا.

وتوقفت المفاوضات بين القوى الكوردية في روجافا منذ مدة طويلة.

وأنحى كثيرون باللائمة على حزب العمال الكوردستاني واتهموه بعرقلة أي إجماع بين الكورد في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية.