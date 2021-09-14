سیاسة

عبدالحكيم خسرو: الحفاظ على كيان ومنجزات اقليم كوردستان مهمة الجميع

سيشكل تفاعل المواطنين مع الانتخابات المقبلة خطوة مهمة لتقوية الوجود الكوردي في بغداد
author_image آريان ابراهيم شوكت
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)-   صرح رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة اقليم كوردستان عبدالحكيم خسرو في تصريح لدائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الاقليم قائلا ان" مهمة الحفاظ على كيان اقليم كوردستان واجب الجميع و واجب كل فرد منا لذا وجب على المواطنين المشاركة بحماسة وفاعلية في الانتخابات القادمة لاختيار ممثليهم في مجلس النواب العراقي".

وأضاف رئيس دائرة التنسيق والمتابعة : اذا كانت مشاركة المواطنين في الانتخابات القادمة على نطاق واسع سيكون هذا عاملا فعالا مهما ومباشرا لاختيار أناس وكوادر متمكنين في آدائهم وكفاءاتهم داخل البرلمان العراقي وسيشكل تفاعل المواطنين مع الانتخابات خطوة مهمة

لتقوية الوجود الكوردي في بغداد وبالتالي يتمكن نواب اقليم كوردستان داخل قبة البرلمان العراقي من أن يدافعوا بثقل أكبر عن الحقوق الدستورية لاقليم كوردستان والحفاظ على كيان ومنجزات اقليم كوردستان.  

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