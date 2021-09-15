بثلاثية نظيفة .. بايرن ميونيخ يهزم برشلونة في عقر داره

أربيل (كوردستان 24)- عاد بايرن ميونيخ الألماني بفوز كبير من معقل برشلونة في "كامب نو" بعدما تغلب عليه 3-صفر في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لدوري ابطال أوروبا.

وارتدت المباراة طابعًا ثأريًا بالنسبة لبرشلونة بعد خسارته بنتيجة قياسية أمام بايرن ميونيخ 2-8 في الدور ربع النهائي للمسابقة ذاتها في 14 آب/أغسطس 2020 على ملعب النور في البرتغال (ألغي آنذاك نظام الذهاب والإياب بسبب جائحة كوفيد-19).

ولم يفز برشلونة على العملاق البافاري سوى مرتين فقط في 11 مواجهة جمعتهما في مسابقة أوروبية، مقابل 7 انتصارات لبايرن وتعادلين.

وخاض النادي الكاتالوني المسابقة القارية الأم للمرة الأولى منذ 17 عامًا من دون نجمه التاريخي الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل بصفقة مثيرة للجدل إلى باريس سان جرمان الفرنسي هذا الصيف.

وفيما يحتل برشلونة المركز السابع في الدوري الإسباني بعد 3 جولات بفوزين وتعادل، يحتل بايرن المركز الثاني في الدوري الألماني بـ 3 انتصارات وتعادل خلف فولفسبورغ متصدر الترتيب.

وضمن المجموعة ذاتها، تعادل دينامو كييف الأوكراني امام بنفيكا البرتغالي من دون أهداف في العاصمة كييف.