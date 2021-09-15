التحالف الدولي يعلق بخصوص هجوم استهدف الحشد الشعبي

أربيل (كوردستان 24)- قال التحالف الدولي ضد تنظيم داعش،والذي تقوده الولايات المتحدة، إنه لم ينفذ ضربات جوية عبى قوات الحشد الشعبي قرب الحدود السورية العراقية يوم امس الثلاثاء.

وذكر التحالف يوم الثلاثاء، في بيان "يمكننا أن نؤكد أننا لم نشن غارات جوية في البوكمال في 14 سبتمبر 2021".

وقالت مصادر محلية في محافظة الأنبار مساء الثلاثاء إن قصفاً جوياً استهدف ما لا يقل عن مركبتين للحشد الشعبي عند الحدود العراقية السورية.

وقالت المصادر لكوردستان 24، إن القصف الجوي "كان مجهول المصدر"، مشيرة إلى أنه وقع قرب بلدة القائم المتاخمة لمنطقة البوكمال على الجانب الآخر من سوريا.

ولم يتسن معرفة فيما لو كان القصف قد أوقع إصابات.