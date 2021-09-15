أسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اسعار العملات العالمية والذهب في اسواق كوردستان اليوم الاربعاء، على الشكل التالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 147600 دينار

100 يورو = 174500 دينار

100 جنيه إسترليني = 204000 دينار

100 ليرة تركية = 17500 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار

دينار أردني واحد = 2080 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

مثقال عيار (24) = 423000 دينار

مثقال عيار (21) = 373000 دينار

مثقال عيار (18) = 318000 دينار