سیاسة

رئيس اقليم كوردستان يصل الى لندن

author_image سوار أحمد
کوردستان نيجيرفان بارزاني لندن زيارة رسمية

أربيل (كوردستان 24)-وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأربعاء، إلى العاصمة البريطانية، لندن، في زيارة رسمية.

وذكرت رئاسة اقليم كوردستان في بيان ان "الرئيس نيجيرفان بارزاني سيجتمع خلال زيارته مع رئيس الوزراء بوريس جونسن، ووزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين بريطانيين آخرين.

واشار البيان الى أن الرئيس سيبحث خلال زيارته سبل تقوية العلاقات وتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين العراق وإقليم كوردستان وبين المملكة المتحدة، الحرب على الإرهاب، الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة بصورة عامة.

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