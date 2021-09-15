صحة وبیئة

العراق.. "تراجع كبير" بإصابات كورونا والوفيات تتخطى عتبة جديدة

يمثل هذا الرقم تراجعاً كبيراً لحالات الإصابة والوفيات مقارنة بالفترة الأخيرة والتي قفزت فيها الإحصائية إلى معدلات قياسية غير مسبوقة
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق وزارة الصحة فيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية الأربعاء تسجيل 35 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في عموم البلاد.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن مستشفياتها الحكومية والمراكز الصحية سجلت في الفترة نفسها 3895 إصابة جديدة بالوباء في المحافظات كافة.

ويمثل هذا الرقم تراجعاً كبيراً لحالات الإصابة والوفيات مقارنة بالفترة الأخيرة والتي قفزت فيها الإحصائية إلى معدلات قياسية غير مسبوقة.

وأظهر تقرير وزارة الصحة تماثل 5725 شخصاً للشفاء من الوباء.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في عموم العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان، إلى 1.9 مليون بما في ذلك 21631 حالة وفاة، وفق أحدث تقرير لوزارة الصحة.

ومن بين عدد سكان العراق البالغ 40 مليون نسمة، تلقى نحو 4 ملايين شخص التطعيم المضاد للوباء.

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