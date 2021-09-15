أوميد صباح: يجب ان يكون نوابنا في بغداد عيونا ساهرة على اصدار القرارات

أربيل (كوردستان 24)- في لقاء مع دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الاقليم قال رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان أوميد صباح" من حق كل مواطن في اقليم كوردستان ان يتمتع بكامل حقوقه في اطار العراق.

مضيفا: والحصول على مستحقات مواطني اقليم كوردستان يتم عن طريق قيام المواطنين بالمشاركة الفعالة الواسعة في الانتخابات عن طريق اختيار ممثلين اكفاء لتمثيلهم بشكل فعال في بغداد لذا اطلب من مواطني اقليم كوردستان التوجه بحرارة الى صناديق الاقتراع

لاختيار ممثليهم في مجلس النواب العراقي لكي يكونوا عيونا ساهرة في بغداد على اصدار القوانين بما ينفع مصلحة شعب كوردستان وفي نفس الوقت استرجاع الحقوق المغتصبة لاقليم كوردستان".

وأضاف رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء الاقليم: في الدورة القادمة من الانتخابات الحالية يجب ان نختار الاحسن والاكفأ للذهاب الى مقاعد مجلس النواب العراقي لتأمين الحقوق المشروعة لاقليم كوردستان .

وكلما كان الصف الكوردي موحدا في مواقفه وقراراته المصيرية كان ثقلنا أكبر حجما في بغداد في استرجاع حقوقنا خاصة في قضية تحديد مصير المناطق الكوردستانية التي هي خارج الاقليم بمعنى آخر يجب علينا في الدورة المقبلة ان نحسم مسألة الارض مع الحكومة الاتحادية.