الكاظمي يدعو كتّاب الرأي لتشجيع المواطنين على المشاركة في انتخابات تشرين

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأربعاء كتّاب الرأي إلى تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التي أجريت عام 2018 أقل من 44 بالمئة، وهو أدنى معدل مشاركة على الإطلاق منذ الإطاحة برئيس النظام السابق صدام حسين ربيع عام 2003.

وقال الكاظمي في كلمة ألقاها خلال مؤتمر ببغداد إن "العراق يعوّل على أبنائه المثقفين وكتّاب الرأي... في حث المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة".

ومن المزمع إجراء الانتخابات في 10 تشرين الأول أكتوبر المقبل.

وتعد الانتخابات المبكرة المطلب الرئيسي للمتظاهرين الذين نظموا احتجاجات حاشدة عام 2019 للمطالبة بحياة كريمة وإبعاد النخبة الحاكمة عن السلطة.