متحدث حكومة كوردستان يعلّق على "قصف المطار" وعودة البيشمركة إلى كركوك

أربيل (كوردستان 24)- علّق المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل على الهجوم الذي استهدف مطار أربيل الدولي بطائرتين مسيّرتين، قائلاً إن التحقيقات بشأن الاعتداء لا تزال متواصلة.

وأضاف عادل في مؤتمر صحفي عقده بأربيل وبثته كوردستان 24 على الهواء، أن استقرار إقليم كوردستان يصب في مصلحة استقرار المنطقة بأسرها.

وعندما سُئل عن القصف الذي استهدف مطار أربيل الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال عادل إن لجنة التحقيق لا تزال تواصل عملها حول الهجوم.

وتابع "نحن مع التحالف الدولي على الخط، وما زلنا نحقق في الحادث، وسيتم اتخاذ القرارات اللازمة بعد الانتهاء من التحقيقات بشأن القصف".

وأشار إلى أن "استقرار الإقليم في مصلحة استقرار المنطقة".

وبشأن التنسيق بين البيشمركة والقوات العراقية في مناطق الفراغ الأمني، قال عادل "بناءً على طلبنا، حصل هناك تعاون بين الجانبين".

وتابع "ونحن في حكومة إقليم كوردستان بحاجة إلى تنسيق مشترك في تلك المناطق لمنع تحركات داعش"، في إشارة إلى المناطق المتنازع عليها.

وحيال عودة البيشمركة إلى كركوك، قال المتحدث الحكومي "نعلم تماماً أن من حقنا أن تعود البيشمركة إلى كركوك بالتعاون والاتفاق مع العراق".