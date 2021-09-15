أمن

حزب العمال يستهدف البيشمركة بـ3 عبوات ويوقع شهيدين وجرحى في محيط دهوك

"العبوات الناسفة زرعها حزب العمال الكوردستاني، وقد استهدف فيها عدداً من قوات البيشمركة بالتعاقب"
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تفكيك عدد من العبوات الناسفة التابعة لحزب العمال الكوردستاني في مطلع الشهر الماضي من قبل فريق الهندسة العسكرية لقوات البيشمركة على الطريق بين العمادية وديرلوك
تفكيك عدد من العبوات الناسفة التابعة لحزب العمال الكوردستاني في مطلع الشهر الماضي من قبل فريق الهندسة العسكرية لقوات البيشمركة على الطريق بين العمادية وديرلوك
کوردستان البيشمركة دهوك كوردستان حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- اُستشهد منتسبان من البيشمركة وأصيب عدد آخر بجروح بانفجار ثلاث عبوات ناسفة زرعها حزب العمال الكوردستاني في محيط دهوك، حسبما ذكر مصدر مطلع.

ووقع الحادث على وجه التحديد في وادي (نقبا) ضمن منطقة نهلة الواقعة على الحدود الإدارية لقضاء عقرة الواقع إلى الشرق من محافظة دهوك.

وقال المصدر المطلع لكوردستان 24، إن العبوات الناسفة زرعها حزب العمال الكوردستاني، وقد استهدف فيها رتلاً تابعاً لقوات البيشمركة بالتعاقب.

واضاف "لقد استشهد اثنان من البيشمركة وأصيب آخرون بجروح".

وهذا أحدث استهداف تتعرض له البيشمركة على أيدي حزب العمال بعد سلسلة هجمات نفذت بعبوات ناسفة وألغام، مما أسفر عن سقوط ضحايا طيلة الفترة الماضية.

وسبق أن استهدف حزب العمال الكوردستاني قوات البيشمركة بينما كانت تؤدي مهامها الدورية في المناطق الحدودية ولا سيما الجبلية داخل إقليم كوردستان.

عبوات ناسفة تابعة لحزب العمال الكوردستاني

وفي الشهر الماضي، عثر إقليم كوردستان على عدد من العبوات الناسفة التي زرعها حزب العمال الكوردستاني لاستهداف قوات البيشمركة.

وذكرت وزارة البيشمركة في بيان سابق أن فريق الهندسة العسكرية التابع لها فكك تلك العبوات التي كانت مزروعة على الطريق بين العمادية وديرلوك.

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