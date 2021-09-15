سیاسة

مسرور بارزاني يهنئ الزهاوي لتعيينه وزيراً للتعليم في بريطانيا

"نحن فخورون بعمليه وزيراً لتوزيع اللقاحات للمملكة المتحدة وخارجها".
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ناظم الزهاوي ومسرور بارزاني
ناظم الزهاوي ومسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني ناظم الزهاوي

أربيل (كوردستان 24)- قدم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء التهاني إلى السياسي الكوردي البريطاني ناظم الزهاوي لتعيينه وزيراً جديداً للتعليم في بريطانيا.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه الرسمي في تويتر "تحدثتُ الليلة عبر الهاتف لتهنئة صديقي كاك ناظم الزهاوي لتعيينه وزيراً جديداً للتعليم".

وتابع "نحن فخورون بعمله وزيراً لتوزيع اللقاحات للمملكة المتحدة وخارجها".

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