مسرور بارزاني يهنئ الزهاوي لتعيينه وزيراً للتعليم في بريطانيا

أربيل (كوردستان 24)- قدم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء التهاني إلى السياسي الكوردي البريطاني ناظم الزهاوي لتعيينه وزيراً جديداً للتعليم في بريطانيا.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه الرسمي في تويتر "تحدثتُ الليلة عبر الهاتف لتهنئة صديقي كاك ناظم الزهاوي لتعيينه وزيراً جديداً للتعليم".

وتابع "نحن فخورون بعمله وزيراً لتوزيع اللقاحات للمملكة المتحدة وخارجها".

I spoke by phone tonight to congratulate my friend Kak @nadhimzahawi for his appointment as the new Education Secretary. We are proud of his work as Vaccine Minister for the UK and beyond -mb.