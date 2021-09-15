متحدث حكومة كوردستان: استقرار كوردستان يخدم استتباب الامن في المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء 15 أيلول (سبتمبر 2021) وفي معرض حديثه عن تفاصيل جلسة مجلس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان لهذا اليوم برئاسة مسرور بارزاني وأهم المواضيع المطروحة في الجلسة قال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل" خلال السنتين الماضيتين من عمر التشكيلة الوزارية التاسعة في حكومة الاقليم تم صرف مبلغ 300 مليار دينار لمشاريع الطرق والجسور".

وبخصوص الهجوم الذي استهدف مطار أربيل الدولي قال عادل: نحن على تواصل مع التحالف الدولي والتحقيقات مستمرة وبعد انتهاء التحقيق سوف نعلن عن القرارات الصادرة مضيفا ان استقرار الوضع في اقليم كوردستان يخدم استتباب الامن في المنطقة.

وفيما يتعلق بالتعاون الامني بين البيشمركة والقوات العراقية في الاماكن التي فيها فراغ أمني قال متحدث الحكومة: بناء على طلبنا هنالك تعاون في هذه المناطق بين الجانبين. اما بخصوص اسعار المحروقات أضاف جوتيار عادل ان هنالك انخفاضا في اسعار المحروقات و وقدمنا التوجيهات الى وزارة الثروات الطبيعية لتوزيع النفط الابيض على المواطنين في أقرب فرصة.

وفي نهايه حديثه أكد متحدث الحكومة ان عودة البيشمركة الى كركوك بالتنسيق مع الحكومة العراقية جزء من حقوقنا المشروعة.