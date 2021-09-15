شخصيات هذا العام في مجلة التايم الامريكية: جو بايدن و دونالد ترامب و كاميلا هاريس والأمير هاري وميغان ماركل

أربيل (كوردستان 24)- اختارت مجلة "التايم" الأمريكية، قائمة بأكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم فى مجالات مختلفة تشمل السياسة والفن والريادة وغيرها من المجالات.

وأدرجت مجلة تايم الأمير هاري وميغان ماركل ضمن "مجلة تايم لعام 2021 في قائمة أكثر مئة شخص تأثيراً في العالم" . وأصدرت المجلة الأميركية غلافاً لامعاً تزامناً مع عيد ميلاد الأمير هاري السابع والثلاثين، يظهر فيها دوق ساسكس واقفاً خلف زوجته وذراعيه على كتفها الأيمن.

وارتدى الأمير هاري على الغلاف ملابس سوداء بالكامل، بينما اعتمدت ميغان اللّون الأبيض بالكامل. والتُقطت الصورة على إحدى الشرفات في قصرهما الّذي تبلغ تكلفته 14.65 مليون دولار في مونتيسيتو، كاليفورنيا. ومن بين الشخصيات المؤثرة المائة في المجلة العديد من قادة العالم ، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب ونائبة الرئيس كاميلا هاريس.

وتضم القائمة أيضًا الزعيم الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الإيراني الجديد المحافظ إبراهيم رئيسي، ورئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت. كما اختارت التايم، في قائمتها منى ومحمد الكرد الفلسطينين ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرًا في العالم لعام 2021.

واشتُهر كلّ من منى ومحمد الكرد خلال الشهر الماضي، إثر استخدامهما مواقع التواصل لنقل الصورة من حي الشيخ جراح إلى العالم، عبر حملة وصلت إلى العالمية، وأوصلت معها صوتًا فلسطينيًا يحاول اسرائيل إسكاته.