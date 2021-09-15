المملكة المتحدة تجدد دعوتها لدعم اقليم كوردستان في مجال مكافحة الارهاب

أربيل (كوردستان 24)- خلال زيارته للملكة المتحدة وفي اجتماع مع وزير الدفاع البريطاني حضره السفير البريطاني في العراق تباحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع وزير الدفاع البريطاني بين والاس والمسؤولين في المملكة المتحدة آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالحرب على الارهاب في العراق ومخاطر داعش وآخر التطورات السياسية على الساحة العراقية والمنطقة.

والتاكيد على المخاطر التي تشكلها الارهاب على السلم العالمي وخاصة في العراق وضرورة الاستمرار بدعم اقليم كوردستان والعراق في مجال مكافحة الارهاب. ومن جانبه أكد وزير الدفاع البريطاني, استمرار مهام القوات البريطانية في العراق, في اطار قوات التحالف الدولي ضد داعش, والاستمرار في دعم العراق واقليم كوردستان.

كما ثمن وزير الدفاع البريطاني التضحيات الجسيمة لاقليم كوردستان ودور البيشمركة في مكافحة الارهاب. وبدوره قدم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني شكره الى الدور البريطاني في دعم العراق واقليم كوردستان في مجال محاربة الارهاب خاصة مساعي المستشارين العسكريين في مجال التدريب والمجالات الاخرى.

وتباحث الجانبان في الاجتماع ايضا التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية بدعم من التحالف الدولي والاصلاحات المقررة اجرائها في صفوف قوات البيشمركة وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.