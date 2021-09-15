سیاسة

الملا عبد الغني برادار من بين 100 شخصية مؤثرة في العالم

شخص هادئ وغامض ينتمي لفصيل معتدل في حركة طالبان
author_image آريان ابراهيم شوكت
الملا عبد الغني برادار من بين 100 شخصية مؤثرة في العالم
الملا عبد الغني برادار من بين 100 شخصية مؤثرة في العالم
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)-  اختارت مجلة التايم الأمريكية قائمة بأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم في عام 2021، ومن بين الأسماء، ظهر اسم أحد شخصيات حركة طالبان.

وفي نهاية قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في 2021، جاء اسم الملا عبد الغني برادار، شقيق نائب رئيس الوزراء من حركة طالبان. ووصفت مجلة تايم الملا عبد الغني برادار بأنه شخص هادئ وغامض ينتمي لفصيل معتدل في طالبان.

ووصفت المجلة برادار بأنه “الشخص الذي سيتم تسليط الضوء عليه لكسب الدعم الغربي والمساعدات المالية التي تمس الحاجة إليها". وشملت القائمة أسماء قادة سياسيون وفنانين ومبتكرين ورياضيين، كما وضعت على رأس القائمة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

كما وضعت القائمة اسم رئيس السلفادور الشاب، الذي ينحدر من أصول فلسطينية، نجيب أرماندو بوكيلي، الذي أعلن بدء استخدام عملة البتكوين الرقمية في بلاده.

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