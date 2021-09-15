أمن

بالصور | عمليات نوعية تطيح بشبكة "الدولار الأسود" وخلية مخدرات بأربيل

اعتقال عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص وبحوزتهم 190 ألف دولار أسود مزيف
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متهمون بينهم خمسة يشكلون خلية لتزوير الدولار - صورة: أشايش أربيل
متهمون بينهم خمسة يشكلون خلية لتزوير الدولار - صورة: أشايش أربيل
کوردستان إقليم كوردستان أربيل مديرية مكافحة المخدرات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في أربيل الأربعاء عن ضبط مواد تستخدم لتزوير الدولار إلى جانب كميات كبيرة من المواد المخدرة وذلك في سلسلة مداهمات منفصلة في أماكن متفرقة من عاصمة إقليم كوردستان.

وقالت المديرية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إن مفارزها وفريقاً خاصاً من المخابرات العامة تمكنوا من اعتقال عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص وبحوزتهم 190 ألف دولار أسود مزيف، مشيرة إلى أن جميع أفراد العصابة "عرب القومية".

كما اعتقلت الأجهزة الأمنية ثلاثة متهمين آخرين في ثلاثة مداهمات منفصلة، وقد تم العثور بحوزتهم على 124 غراماً من الكريستال (الميثامفيتامين) و110 غرامات من الأفيون وأربعة غرامات هيروين و17 قرصاً من عقار الترامادول المخدر.

وذكر البيان أنه تمت إحالة المشتبه بهم إلى المحكمة المختصة وفقاً للمادة 25 من قانون المخدرات.

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