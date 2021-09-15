سیاسة

الوزيرة الجديدة للخارجية البريطانية: خبراتي وتجاربي ستنفع اقليم كوردستان

author_image آريان ابراهيم شوكت
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)-  بعد مباشرة مهام عملها في منصبها الجديد كوزيرة للخارجية البريطانية وفي اول تصريح لها بخصوص اقليم كوردستان صرحت وزيرة خارجية المملكة المتحدة ليز تروس بأن خبراتها وتجاربها الغنية في مجال التجارة والاقتصاد ستكون مفيدة لاقليم كوردستان.

وفي هذا الصدد اعلنت القنصلية البريطانية في اربيل عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي ان الوزيرة البريطانية ليز تروس صرحت قائلة بان خبراتها ستكون مصدر نفع لاقليم كوردستان.

وباشرت ليز تروس مهام عملها كوزيرة للخارجية البريطانية مكان الوزير السابق دومينيك راب في مراسيم خاصة بحضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. كما تشغل الوزيرة الجديدة منصب وزارتي العدل ونائبة رئيس الوزراء في الحكومة البريطانية.

 

   

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