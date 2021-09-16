تشرين الاول المقبل الموعد الفعلي لانسحاب القوات الامريكية من العراق

أربيل (كوردستان 24)- في تصريح لـصحيفة "العربي الجديد"صرح عضو بارز في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أن مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل سيكون موعداً لبدء عملية الانسحاب الفعلي لأولى دفعات القوات الأميركية من العراق،

على أن يتواصل ذلك على شكل دفعات تنتهي آخرها في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي. يأتي ذلك وسط استمرار الجدل حيال مدى تأثر البلاد بهذا الانسحاب، على الرغم من صدور إشارات أميركية عدة في الفترة الأخيرة،

تؤكد أنّ ما سيتم فعلياً على الأراضي العراقية هو تغيير مهمة القوات الأميركية من قتالية إلى مهام تدريب واستشارة ودعم، وليس انسحاباً كاملاً من البلاد.واجتمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأميركي جو بايدن،

في يوليو الماضي، خلال زيارة الأول إلى البيت الأبيض، في أول مباحثات مباشرة بينهما في إطار الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق. وقال بايدن آنذاك إن "دور الولايات المتحدة في العراق سيكون تدريبياً، على أن نعاون ونساعد ونتعامل مع تنظيم داعش، بينما ينهض العراق، لكننا لن نكون، بحلول نهاية العام، في مهمة قتالية".