بتوجيه من مسرور بارزاني: تخصيص ميزانية خاصة لترميم وصيانة الاماكن الاثرية في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان ساسان عوني أنه " بسبب الازمة المالية لم نستطع حتى الان وعلى مدى العشر سنوات الماضية تخصيص ميزانية خاصة لحماية وترميم وصيانة المناطق الاثرية في كوردستان".

وأضاف الوزير: لكن بتوجيه من رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 900 مليون دينار سنويا لترميم وصيانة وتوسيع الاماكن الاثرية في كوردستان بشكل عصري.

مضيفا: تعتبر تخصيص هذه الميزانية دعما كبيرا لانعاش القطاع الاثري في كوردستان اضافة الى هذا فان جهدنا في وزارة البلديات في حكومة الاقليم ينصب على الحفاظ على الاماكن والمناطق الاثرية في كوردستان وادخال هذه الاماكن في لائحة المناطق الاثرية في العالم والجهود مستمرة بهذا الاتجاه في كوردستان.