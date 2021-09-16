الحزب الديمقراطي الكوردستاني: وحدة الصف الكوردي في صدارة أهدافنا

أربيل (كوردستان 24)- يؤكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني باعتباره اكبر الاحزاب الكوردستانية والعراقية على وحدة الصف الكوردي وتأمين الحقوق المشروعة للشعب الكوردي في بغداد في اطار الدستور والقوانين الشرعية وعدم التنازل والمساومة على هذه الحقوق تحت وطأة أية ظروف.

وفي هذا الصدد يقول سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني" نريد صفا كورديا واحدا في بغداد . تشعبنا في بغداد تجعل من السلطة السياسية في بغداد أن تتعامل معنا بشكل منفصل" .

واضاف ميراني: الناظر الى الدستور العراقي يلاحظ وجود ثلاثة أسس لادارة الدولة العراقية وهي: الشراكة والتوازن والاتفاق ولكننا عمليا لانجد التطبيق الفعلي لهذه الاسس . لذا فان مشكلتنا مع بغداد مع العقلية التي تدير السلطة.

وتابع ميراني" يتكون العراق من قوميات ومكونات دينية ومذهبية متعددة لذا التعامل مع القومية الكوردية لايجب ان يكون وفق مبدأ عدد كراسينا في البرلمان العراقي بل يجب ان يكون على اساس كوننا القومية الثانية في العراق. ومن هذا المنطلق فان وحدة الصف الكوردي في هذه المرحلة وفي كل المراحل مهمة جدا".

ودعا سكرتير المكتب السياسي اعضاء مجلس النواب من المكون الكوردستاني الى العمل لاجل عودة الحقوق الكوردية مؤكدا ان برنامج الحزب الديمقراطي الكوردستاني يسير بهذا الاتجاه.

ومن ناحية اخرى قال المرشح عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني خدر منتك" على الاطراف العراقية ان يتفهموا اننا شريك في هذا البلد ولنا حقوق لديهم وعليه في المقابل يجب ان يكون اصدار القوانين في مجلس النواب العراقي بالاتفاق المسبق لا وفق مبدأ تمرير القرارات باغلبية الاصوات.