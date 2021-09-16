اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب الاسود بعد تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة

author_image آريان ابراهيم شوكت
ارتفاع أسعار الذهب الاسود بعد تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة
ارتفاع أسعار الذهب الاسود بعد تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة
العالم

أربيل (كوردستان 24)-  ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس،16 أيلول(سبتمبر 2021) لتواصل مكاسبها القوية في اليوم السابق بعد تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الامريكية، أكبر مستهلك للنفط في العالم، فيما ارتفع برنت.


وارتفع خام برنت 18 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75.64 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:20 بتوقيت جرينتش بعد أن استقر على ارتفاع 2.5 بالمئة في اليوم السابق. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 72.79 دولاراً بعد أن استقر على ارتفاع 3.1 بالمئة يوم الأربعاء.


وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة تراجعت بشكل حاد الأسبوع الماضي، حيث لا تزال مصافي التكرير في منطقة الخليج الأمريكية ومنشآت النفط البحرية تتعافى من إعصار إيدا. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام تراجعت 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من سبتمبر/ أيلول إلى 417.4 مليون برميل.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف