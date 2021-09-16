رد ناري من مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني على حملة الافكار الشوفينية والعنصرية

أربيل (كوردستان 24)- في رد قوي وعنيف لمرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني شاخوان عبدالله على من يقفون ضد عودة البيشمركة الى كركوك.

قال المرشح شاخوان عبدالله في الدائرة الانتخابية الاولى في كركوك في تصريح له" اليوم ومرة اخرى تحدثت بقايا الدواعش وعملاء الدول المحيطة والنفسيات المريضة والشوفينيين ضد عودة البيشمركة الى مدينة كركوك. وللرد على هؤلاء الزمر والاطراف نقول لهم: ان قوات البيشمركة خاصة ألوية كركوك هم من اهالي مدينة كركوك ولايستطيع كائنا من كان ان يسلب منهم حق الدفاع عن كركوك والمناطق الاخرى".

واضاف مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني: ان لقوات البيشمركة سجلا حافلا بالمجد والخبرات والتضحيات في الدفاع عن مدينة كركوك وكل المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم لذا من كامل حقوقنا الاسراع في اشراك البيشمركة في عملية الدفاع والحفاظ على امن كركوك واطراف كركوك بالتنسيق مع القوات العراقية.

وانطلاقا من هذا المبدا فاننا لانعير اهتماما لسماع الاصوات العنصرية والشوفينية ونحن آذان صاغية للاصوات الوطنية المخلصة في المكونين العربي والتركماني وخاصة ممن يؤمنون بالتعايش السلمي ويؤكدون على التآخي بين كل المكونات.