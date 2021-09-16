سيدة بريطانية تزوجت من "داعشي" تريد العودة الى بلادها

أربيل (كوردستان 24)- طلبت امراة بريطانية هربت من منزلها في سن الـ15 عاما للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا، العفو من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ليسمح لها بالعودة إلى بلادها.

وشميمة بيغوم واحدة من ثلاث فتيات من شرق لندن سافرن إلى سوريا في عام 2015. وصرحت شميمة بأنها تزوجت من عضو في تنظيم داعش من هولندا وأنجبت ثلاثة أطفال ماتوا جميعا.

وصرحت بيغوم البالغة حاليا 22 عاما من العمر، لقناة ITV الريطانية يوم الأربعاء 15 أيلول متحدثة من مخيم الروج لللاجئين في سوريا: “ أعرف أن بعض الناس لن يصدقوا مهما قلت أو فعلت أني قد تغيرت وأريد تقديم المساعدة.” وتابعت: “لكني أعترف من أعماق قلبي لكل من يحمل شيئا من الرحمة والشفقة والتعاطف في قلبه، أني نادمة على كل قرار اتخذته منذ أن دخلت إلى سوريا وسأظل نادمة حتى آخر العمر.”

وأضافت موجهة حديثها إلى رئيس الوزراء البريطاني: “أعتقد أنه يمكنني تقديم الكثير من المساعدة في حربك ضد الإرهاب لأنه من الواضح أنك لا تعرف ماذا تفعل.”وقالت بيغوم إنها مستعدة لمواجهة تهم الإرهاب في بريطانيا وستثبت براءتها في المحكمة.