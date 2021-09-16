بعثة الاتحاد الاوروبي: سنكون حياديين وغير منحازين في الانتخابات العراقية المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- أوضح رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون، اليوم الخميس،16 أيلول (سبتمبر 2021) اننا سنشارك بمراقبة الانتخابات العراقية المقبلة وليس التدخل بها.

وقال كرامون في مؤتمر صحفي، "سيكون هناك 80 شخصاً من الاتحاد في يوم الانتخابات"، مبينا، "بدأنا العمل بالعراق فعلياً".

واضاف، "سيكون هناك اختيار عشوائي لمراكز الاقتراع وسنكون حياديين وغير منحازين لأي جهة كانت في الانتخابات العراقية". وتابع، ان "التحشيد العالي من المصوتين سوف يشكل قيادة سياسية في العراق"، موضحا، "عملنا مختلف عن دور بعثة الأمم المتحدة في الانتخابات العراقية".

ويبلغ عدد المقاعد التي يتنافس عليها المرشحون في الانتخابات العراقية المقبلة 320 مقعدا، منها 71 مقعدا في بغداد و 15 في الأنبار و 13 في كركوك و34 في نينوى و25 في البصرة، و19 في ذي قار، و10 في ميسان، و17 في بابل، و7 في المثنى، و11 في واسط ومثلها في الديوانية وكربلاء ودهوك،

و 12 في النجف ومثلها في صلاح الدين، و14 في ديالى، و18 في السليمانية، و15 في أربيل، زائدا تسع مقاعد للمكونات موزعة على المحافظات التي يعيشون فيها، كما إن هناك كوتا نسائية تصل إلى 25 بالمئة من مجموع المقاعد.