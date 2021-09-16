وزير الخارجية العراقي يلتقي نظيره العُماني

أربيل (كوردستان 24)- صرح المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة العراقية، أحمد الصحاف، في بيان،له اليوم الخميس 16 أيلول (سبتمبر 2021 ) إن "وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين يلتقي نظيره العُماني بدر البوسعيدي على هامش مُشاركته في اجتماع وزراء خارجيَّة دول مجلس التعاون الخليجيّ في الرياض,

ويبحثان الأمن الإقليميّ وانعكاساته على المنطقة، كما تطرّقا للعلاقات الثنائيَّة وسُبُل دعمها تحقيقاً لمصالح البلدين الشقيقين". وبحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ونظيره العماني، بدر البوسعيدي، الخميس الأمن الإقليمي والعلاقات الثنائية بين العراق وسلطنة عمان.

وفي وقت سابق من اليوم وصل وزير الخارجية، فؤاد حسين، إلى العاصمة السعودية رياض للمشارَكة باجتماع وزراء خارجيَّة دول مجلس التعاون الخليجيّ.