تراجع المنتخب العراقي لكرة القدم في تصنيفات FIFA

أربيل (كوردستان 24)- تراجع المنتخب الوطني العراقي، مركزين في تصنيف FIFA للمنتخبات الوطنية لشهر ايلول الحالي. واحتل المنتخب العراقي المركز الـ72 عالميا في التصنيف الجديد بعد أن كان في المركز الـ70 في تصنيف شهر اب الماضي.



وجاء المنتخب الوطني بالمركز الثامن اسيويا، بعد منتخبات ايران الأول اسيوياً بالمركز (22) عالميا، واليابان الثانية بالمركز (26) واستراليا ثالثا (32) وكوريا الجنوبية رابعا (36) ثم قطر خامسا (43) فالسعودية سادسا (56) واحتلت الامارات المركز السابع (69) عالميا.

وتأسس الاتحاد العراقي لكرة القدم في عام 1948 وأصبح عضوًا في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا منذ عام 1950، وفي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ عام 1970، والهيئة الكونفدرالية الإقليمية الفرعية اتحاد غرب آسيا لكرة القدم منذ عام 2001. العراق أيضًا عضو في الاتحاد العربي لكرة القدم منذ عام 1974. اتخذ المنتخب العراقي لقب أسود الرافدين.