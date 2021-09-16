ریاضة

تراجع المنتخب العراقي لكرة القدم في تصنيفات FIFA

author_image آريان ابراهيم شوكت
تراجع المنتخب العراقي لكرة القدم في تصنيفات FIFA
تراجع المنتخب العراقي لكرة القدم في تصنيفات FIFA
العراق

أربيل (كوردستان 24)-  تراجع المنتخب الوطني العراقي، مركزين في تصنيف FIFA للمنتخبات الوطنية لشهر ايلول الحالي. واحتل المنتخب العراقي المركز الـ72 عالميا في التصنيف الجديد بعد أن كان في المركز الـ70 في تصنيف شهر اب الماضي.


وجاء المنتخب الوطني بالمركز الثامن اسيويا، بعد منتخبات ايران الأول اسيوياً بالمركز (22) عالميا، واليابان الثانية بالمركز (26) واستراليا ثالثا (32) وكوريا الجنوبية رابعا (36) ثم قطر خامسا (43) فالسعودية سادسا (56) واحتلت الامارات المركز السابع (69) عالميا.

وتأسس الاتحاد العراقي لكرة القدم في عام 1948 وأصبح عضوًا في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا منذ عام 1950، وفي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ عام 1970، والهيئة الكونفدرالية الإقليمية الفرعية اتحاد غرب آسيا لكرة القدم منذ عام 2001. العراق أيضًا عضو في الاتحاد العربي لكرة القدم منذ عام 1974. اتخذ المنتخب العراقي لقب أسود الرافدين.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف