العراق: اجتزنا ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس،16 أيلول (سبتمبر 2021 ) خروج العراق من ذروة الموجة الثالثة لجائحة كورونا، وانخفاض معدل الإصابات والوفيات في البلاد.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة العراقية ربى فلاح حسن، اجتزنا ذروة الموجة الثالثة، لكن لا تزال هناك اصابات يومية بالفيروس، وان كانت أقل من السابق بما فيها الوفيات.

وحذرت ربى فلاح حسن من التهاون في تلقي اللقاح أو عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، لأن ذلك يؤدي الى دخول البلد بموجة جديدة رابعة للوباء، ويمكن ان تكون أكثر من موجة نتيجة التحورات التي يمر بها الفيروس بين حين وآخر. وقالت ان حلول موسم الشتاء يؤدي الى زيادة انتشار الأمراض التنفسية والانتقالية وغيرها من الامراض الوبائية.