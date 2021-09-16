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باستثناء محافظات اقليم كوردستان ...احصائية بحالات الزواج والطلاق في العراق لشهر آب 2021

انفصال زوجين عن بعضهما بطريقة منبثقة من الدين الذي يدينان به
author_image آريان ابراهيم شوكت
احصائية بحالات الزواج والطلاق في العراق لشهر آب 2021
احصائية بحالات الزواج والطلاق في العراق لشهر آب 2021
العراق

أربيل (كوردستان 24)-  الطلاق هو انفصال زوجين عن بعضهما بطريقة منبثقة من الدين الذي يدينان به، ويتبع ذلك إجراءات رسمية وقانونية. وقد يتم باتفاق الطرفين، أو بإرادة أحدهما، وهو موجود لدى العديد من ثقافات العالم.

لكنه غير موجود لدى أتباع الكنيسة الكاثوليكية وتعتبر أشهر قضية طلاق في التاريخ؛ طلب هنري الثامن ملك إنجلترا الطلاق من كاثرين أراغون عام 1534؛ مما أدى إلى تأسيس الكنيسة الأنجليكانية.

ويؤمن المسلمون بأن الشرع يبيح للرجل أن يطلق زوجته طلقتين رجعيتين بمعنى أن يجوز له أن يرجعها ويردها إلى عصمته بعدهما خلال فترة العدة التي حددها الشرع بثلاث حيضات والطهر منهن فيما يسمى بثلاثة قروء وهذا لغير الحامل، أما الحامل فعدتها أن تضع حملها وتلد وشرع الدين هذه الفترة لاستبراء الرحم من الحمل،

فإن مضت عدة المرأة ولم يراجعها زوجها فقد بانت منه بينونة صغري أي لا يستطيع الرجل أن يعيد زوجته إلى عصمته إلا بعقد جديد ومهر جديد أيضاً، والسابق كله في نطاق الطلقتين الرجعيتين. وفيما يلي احصائية بحالات الزواج والطلاق في العراق لشهر آب 2021 .

احصائية بحالات الزواج والطلاق في العراق لشهر آب 2021
احصائية بحالات الزواج والطلاق في العراق لشهر آب 2021

 

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