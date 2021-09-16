بارزان... إنشاء أكبر محطة كهربائية شمسية على مستوى كوردستان و العراق

أفاد مراسل كوردستان24 : انه قريبا يتم انشاء وافتتاح أكبر محطة لانتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في منتجع ريزان التابعة لمنطقة بارزان.

وأضاف مراسلنا: بما أن متنزه ريزان عبارة عن منطقة سياحية جميلة تابعة لناحية (بلى) التابعة لقضاء بارزان فان تصميم ونوعية المشروع من طراز خاص على مستوى كوردستان والعراق. مضيفا: أنه بعد اكتمال المشروع يتم دمج الطاقة الانتاجية للمحطة مع الشبكة الوطنية لانتاج الكهرباء.

وللحديث عن المشروع قال المهندس المشرف على المشروع جمال عبدالله في تصريح لكوردستان 24 " المشروع يتكون من (3840) خلية شمسية لتجميع الطاقة الشمسية, واضافة لموضوع انتاج الطاقة فالمشروع وسيلة مساعدة للحفاظ على نظافة البيئة وعامل مساعد في تنشيط الحركة السياحية في المنطقة,

وزيادة القدرة الانتاجية لتوليد الكهرباء, من خلال مساعدة الشبكة الوطنية في كوردستان لانتاج الطاقة الكهربائية.

مضيفا :لو لجئنا الى استخدام وسائل اخرى كالمولدات أو استعمال الديزل في انتاج الكهرباء لكانت الكلفة أكثر من الناحية الاقتصدية يضاف الى ذلك تلوث بيئة المنطقة".