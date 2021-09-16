رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل نائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 16 أيلول (سبتمبر) 2021، نائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال ريتشارد بيل.

وجرى في اللقاء، بحث آخر تطورات الحرب على الإرهاب، فضلاً عن مستجدات الوضع في كل من العراق وسوريا.

وأعرب نائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا عن تعازيه ومواساته إثر استشهاد اثنين من منتسبي البيشمركة بانفجار عبوات ناسفة زرعها حزب العمال الكوردستاني في وادي نقبا التابع لناحية نهلة في قضاء عقرة، كذلك جدد دعم التحالف الدولي لإقليم كوردستان وقوات البيشمركة في التصدي للإرهاب، ولا سيما في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم.

هذا وشكر رئيس الحكومة قوات التحالف على إسنادها ودعمها، وشدد على ضرورة تفعيل مراكز التنسيق الأمني بين البيشمركة والجيش العراقي لمواجهة خطر الإرهاب وتحقيق الاستقرار في العراق.