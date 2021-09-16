سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القنصل العام الأردني الجديد

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 16 أيلول (سبتمبر) 2021، القنصل العام الجديد للمملكة الأردنية الهاشمية في إقليم كوردستان فؤاد خازر المجالي.

وهنأ رئيس الحكومة القنصل العام الأردني الجديد على تسلّم مهامه، وتمنى له التوفيق والنجاح في عمله من أجل مواصلة تعزيز العلاقة التاريخية التي تجمع بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشمية، كذلك أثنى على الموقف الثابت للملك عبد الله الثاني في دعم إقليم كوردستان بمراحل مختلفة.

ووجّه القنصل العام الأردني شكره للمؤسسات المعنية في حكومة إقليم كوردستان على تعاونها وتنسيقها مع القنصلية الأردنية، معرباً عن استعداد بلاده لتوطيد العلاقات الشاملة مع إقليم كوردستان.

 

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