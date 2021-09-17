نيجيرفان بارزاني لجون ميجر: كوردستان لن تنسى تعاطفكم وصداقتكم

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ان شعب كوردستان لن ينسى تعاطف وصداقة السياسي ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق صديق الشعب الكوردي السيد جون ميجر.

واجتمع نيجيرفان بارزاني يوم الخميس مع جون ميجر، خلال الزيارة التي يجريها حاليا للعاصمة البريطانية لندن، والتي التقى خلالها بكبار المسؤولين البريطانيين.

وعبر نيجيرفان بارزاني خلال اللقاء عن شكر وامتنان شعب كوردستان لجون ميجر، للمساعدات والدعم الذي قدمه في أيام المحنة في تسعينيات القرن الماضي وأنجد إلى جانب الدول الأخرى الصديقة شعب كوردستان، فكانت النتيجة صدور القرار الأممي 688 ثم فرض منطقة حظر الطيران والملاذ الآمن لشعب كوردستان.

وفي هذا السياق، قال نيجيرفان بارزاني: لن ينسى شعب كوردستان أبداً تعاطفكم وصداقتكم أنتم وشعب وحكومة بريطانيا والدول الصديقة الأخرى، وسينظر دائماً بعين التقدير والامتنان إلى مساعداتكم ودعمكم واهتمامكم المتواصل بقضيته العادلة.

من جهته، جدد جون ميجر التعبير عن تعاطفه وحبه لشعب كوردستان راجياً النجاح لشعب وتجربة إقليم كوردستان.

وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة الأوضاع السياسية والأمنية للعراق والمنطقة بصورة عامة وحاضر إقليم كوردستان والمكاسب التي حققها خلال الثلاثين سنة التي تلت ذلك التاريخ، شكلت محوراً آخر للقاء.