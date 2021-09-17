سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يبحث مع رئيس الجمهورية "انتخابات تشرين" وجملة قضايا

جرى التباحث حول الانتخابات العراقية المقبلة مع التشديد على أن تكون حرة ونزيهة
author_image سوار أحمد
مسرور بارزاني يستقبل برهم صالح في أربيل - صورة: المكتب الإعلامي لحكومة إقليم كوردستان
مسرور بارزاني يستقبل برهم صالح في أربيل - صورة: المكتب الإعلامي لحكومة إقليم كوردستان
کوردستان مسرور بارزاني برهم صالح اقليم كوردستان الرئيس العراقي انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 17 أيلول (سبتمبر) 2021، رئيس جمهورية العراق برهم صالح.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات وتطورات الوضع في العراق والمنطقة، كما تم التأكيد على ضرورة حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بموجب الدستور.

وفي سياق آخر من الاجتماع، جرى التباحث حول الانتخابات العراقية المقبلة مع التشديد على أن تكون حرة ونزيهة وتضمن حقوق وتطلعات المكونات العراقية كافة، وتسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق.

مسرور بارزاني يلتقي برهم صالح في أربيل - صورة: المكتب الإعلامي لحكومة إقليم كوردستان
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