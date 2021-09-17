صحة وبیئة

كورونا يحصد المزيد ويرفع "المؤشر الأحمر" في إقليم كوردستان

مختبرات وزارة الصحة سجلت في الفترة نفسها 1378 إصابة جديدة في عموم محافظات الإقليم الأربع.
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تقول وزارة صحة إقليم كوردستان إن تفشي الوباء لا يزال تحت السيطرة - صورة أرشيفية
تقول وزارة صحة إقليم كوردستان إن تفشي الوباء لا يزال تحت السيطرة - صورة أرشيفية
کوردستان وزارة صحة إقليم كوردستان وزارة الصحة فيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الجمعة تسجيل 19 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن مختبراتها سجلت في الفترة نفسها 1378 إصابة جديدة في عموم محافظات الإقليم الأربع.

وفيما يلي إجمالي أحدث إحصائية للموقف الوبائي في إقليم كوردستان

1. الفحوصات: (9815 فحصاً جديداً)

•    (4022) أربيل

•    (2204) السليمانية

•    (3048) دهوك

•    (142) حلبجة

•    (270) كرميان

•    (129) رابرين

2. الإصابات: (1378 إصابة جديدة)

•    (325) أربيل

•    (672) السليمانية

•    (247) دهوك

•    (41) حلبجة

•    (64) كرميان

•    (29) رابرين

3. حالات الشفاء: (1567 حالة)

•    (750) أربيل

•    (355) السليمانية

•    (346) دهوك

•    (35) حلبجة

•    (58) كرميان

•    (23) رابرين

4. الوفيات: (19 وفاة)

•    (6) أربيل

•    (4) السليمانية

•    (5) دهوك

•    (0) حلبجة

•    (1) كرميان

•    (3) رابرين

الإحصاءات العامة:

  • عدد المحجورين صحياً: 21871
  • الفحوصات: 3023439           
  • الإصابات: 316933         
  • حالات الشفاء: 282462      
  • الراقدون: 28789
  • الوفيات: 5682           
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