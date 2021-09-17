سیاسة

بوريس جونسون يرغب بزيارة أربيل: علاقاتنا مع كوردستان "تاريخية"

"زيارتي إلى لندن ولقائي مع رئيس الوزراء البريطاني تأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين"
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رئيس إقليم كوردستان مع رئيس الوزراء البريطاني - صورة: رئاسة إقليم كوردستان
رئيس إقليم كوردستان مع رئيس الوزراء البريطاني - صورة: رئاسة إقليم كوردستان
کوردستان إقليم كوردستان بريطانيا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن سعادته بلقاء رئيس إقليم كوردستان وشكره على زيارته للندن، وجدد تأكيده على أن بلاده مهتمة بدفع علاقتها مع إقليم كوردستان والعراق إلى الأمام، لافتاً إلى أن العلاقات التي أقيمت بين الجانبين قبل 30 عاماً "ستظل قائمة".

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن العلاقات بين بلاده وإقليم كوردستان تاريخية ويجب ترسخيها ولا سيما في المجال الاقتصادي، وأبدى رغبته بزيارة أربيل، وقال إنه يشعر بسعادة بزيارته السابقة إلى المدينة، ووجّه شكره لرئيس إقليم كوردستان على دوره "في حل مشاكل العراق".

إلى ذلك قال نيجيرفان بارزاني إن زيارته إلى لندن ولقاءه مع رئيس الوزراء البريطاني تأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأشار إلى مواصلة الحوار مع الحكومة الاتحادية في ظل أجواء إيجابية حول العلاقة بين أربيل وبغداد، مؤكداً أن إقليم كوردستان مستعد لحل جميع المشاكل على أساس الدستور.

وناقش الجانبان ذلك ملف كورونا والحرب على الإرهاب وزيادة التهديدات الإرهابية، فضلاً عن علاقات إقليم كوردستان والعراق مع دول الجوار والمنطقة.

وبحسب بيان لرئاسة إقليم كوردستان، فقد تناول الاجتماع وضع اللاجئين والنازحين في إقليم كوردستان والمستجدات في أفغانستان فضلاً عن عدد من الموضوعات.

دیمه‌نێك له‌ كۆبوونه‌وه‌كه‌

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