سیاسة

واشنطن تنضم لحملة "الجداريات" للتشجيع على المشاركة بانتخابات تشرين

"إن رأيتم أحدها، فانشروا صورة شخصية إلى جانبها مع وسم #ننتخب_للعراق بهدف تشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم".
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الامم المتحدة تدعو العراقيين إلى المشاركة في الانتخابات - صورة: يونامي
الامم المتحدة تدعو العراقيين إلى المشاركة في الانتخابات - صورة: يونامي
العراق انتخابات العراق 2021 العراق

أربيل (كوردستان 24)- انضمت السفارة الأمريكية لدى العراق الجمعة إلى مبادرة التشجيع على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل.

وأعادت السفارة مشاركة منشور للبعثة الأممية في العراق دعت فيه الناخبين العراقيين إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع في 10 من تشرين الأول أكتوبر.

وجاء في المنشور "بدأت الجداريات تظهر في مناطق بغداد وستنتشر قريباً في أجزاء أُخرى من البلاد، لتذكير العراقيين بأهمية التصويت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر".

وأضافت البعثة الأممية "إن رأيتم أحدها، فانشروا صورة شخصية إلى جانبها مع وسم #ننتخب_للعراق بهدف تشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم".

وسبق دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) العراقيين إلى المشاركة في الانتخابات، وحذرت في مناسبات كثيرة من المقاطعة.

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