الزهاوي لنيجيرفان بارزاني: بريطانيا مستعدة للتعاون التربوي مع إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الجمعة مع وزير التربية البريطاني ناظم الزهاوي.

وهنأ نيجيرفان بارزاني، خلال الاجتماع، الزهاوي بمناسبة تسنمه منصبه الجديد متمنياً له النجاح، وقال "من دواعي الفخر أن نرى للمرة الأولى كوردياً يتولى في بريطانيا وزارة مهمة وينجح في العديد من مجالات الحياة السياسية والإدارية".

وشدد نيجيرفان بارزاني "على أهمية استفادة إقليم كوردستان من خبرات ونجاحات بريطانيا في مجال التربية والتعليم وخاصة في مجال التعليم المهني الضروري جداً والمهم لإقليم كوردستان".

من جانبه، عبّر الزهاوي عن سعادته لزيارة نيجيرفان بارزاني ولقائه "وكون هذا أول وفد رسمي من خارج بريطانيا يلتقيه ويجتمع معه منذ مباشرته مهامه وزيراً للتربية في بريطانيا".

وأكد استعداد بريطانيا للتعاون مع إقليم كوردستان والعراق في المجال التربوي، مشيراً إلى أن "إقليم كوردستان يستطيع الإفادة من عملنا المشترك كغيره من بلاد الشرق الأوسط".

وفي محور آخر من الاجتماع جرى تبادل الآراء حول الأوضاع في العراق والمنطقة عموماً.