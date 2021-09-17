سیاسة

فالا فريد: المشاركة في الانتخابات "واجب وطني".. ولا بد من تعزيز موقفنا ببغداد

"إن توجه المواطنين إلى صناديق الاقتراع حق مشروع"
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وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان فالا فريد
وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان فالا فريد
کوردستان انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان فالا فريد الجمعة إن مشاركة المواطنين في الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة "واجب وطني".

وأدلت فريد بهذه التصريحات في مقابلة مع الموقع الإلكتروني لدائرة الإعلام والمعلومات، مشيرة إلى أن المشاركة في الانتخابات "قضية مهمة".

ولم يتبق على إجراء الانتخابات العراقية سوى ثلاثة أسابيع وسط دعوات حكومية محلية وعالمية للمواطنين بالمشاركة الفاعلة فيها.

وقالت فريد "إن توجه المواطنين إلى صناديق الاقتراع حق مشروع، وفي الوقت نفسه واجب وطني يقع على عاتقهم، ويتعين عليهم القيام به".

وحثت الوزيرة المواطنين على التصويت لصالح المرشحين الكورد في الانتخابات "لكي يظل الموقف الكوردي في بغداد قوياً".

 

 

 

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