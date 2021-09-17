وكيل وزارة البيشمركة من واشنطن: اتفاق سنجار لم ينفذ فعلياً.. و"العمال" أكبر العقبات

أربيل (كوردستان 24)- قال وكيل وزارة البيشمركة سربست لزكين الجمعة إن اتفاق سنجار الموقع بين أربيل وبغداد لإعادة تطبيع الأوضاع في المدينة الإستراتيجية لم ينفذ عملياً، مشيراً إلى أن ثمة عقبات كثيرة أمام تنفيذه وعلى رأسها تمركز حزب العمال وحلفائه.

وأضاف لزكين في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن وبثته كوردستان 24 على الهواء، أن الجانب العراقي لديه "الاستعداد الجيد" لتنفيذ اتفاق سنجار كما هو، إلا أن هناك عقبات تعترض تطبيقه ومنها الجماعات المسلحة التي أسسها حزب العمال الكوردستاني في المدينة.

وأشار إلى أن الأطراف الوافدة من روجافا في شمال شرق سوريا صوب جبل سنجار على الحدود بين العراق وسوريا "تسعى لزعزعة وضع المنطقة".

وتابع "اتفاق سنجار لم ينفذ عملياً على الرغم من الاستعداد العراقي لهذا الملف... وإلى جانب ذلك تدعم جماعة من الحشد الشعبي المسلحين والميليشيات ممن ما زالوا يتمركزون في سنجار".

ودعا المسؤول في وزارة البيشمركة الحكومة الاتحادية إلى إخراج تلك الجماعات المسلحة من المدينة وإعادة نازحي سنجار إلى ديارهم.